Мюллер заявил, что не мог выдвигать обвинения в адрес Трампа

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом Мюллер заявил в среду на встрече с журналистами в Министерстве юстиции США.

"Мы не вынесли суждения по поводу того, совершил ли президент преступление, - заявил он. - Президент, согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне. Поскольку аппарат спецпрокурора входит в структуру министерства юстиции и мы руководствовались правилами министерства, вопрос о выдвижении обвинений в отношении президента - не та возможность, которую мы рассматривали".