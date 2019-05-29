Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, объявил в среду, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

"Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я ухожу из Минюста, чтобы вернуться к частной жизни", - заявил он, выступая перед журналистами в Министерстве юстиции США.

Проводимое под руководством Мюллера расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы началось в мае 2017 года и завершилось спустя почти два года - 23 марта 2019 года. Мюллер в итоге признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.