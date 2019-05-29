Верховный суд Украины отказался признавать незаконным назначение Богдана главой АП

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Верховной суд Украины отказался признавать незаконным назначение Андрея Богдана главой администрации президента страны. Об этом в среду говорится в решении суда.

"Судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", - говорится в документе.

Обращение в суд истец обосновал несоответствием назначения Богдана главой администрации требованию закона "Об очистке власти". Сам Богдан заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку администрация президента не является органом государственной власти.

В Верховном суде Украины уточнили, что отказ мотивирован тем, что "право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят, либо прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается". В суде подчеркнули, что поскольку истец не был участником правоотношений при назначении Богдана, такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с административным иском.

Участники организации "Общественный люстрационный комитет" подавали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой своей администрации. Так как он ранее занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, то, по их мнению, должен быть лишен права занимать государственные должности в рамках закона о люстрации.