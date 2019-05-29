США отправили на Ближний Восток силы из-за масштабной угрозы от Ирана

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. США отправили на Ближний Восток дополнительные военные силы в связи с возможными угрозами нового типа со стороны Ирана по отношению к Ираку, Йемену и странам Персидского залива. Об этом рассказал в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы в вашингтонском Институте Брукингса.

"Мы зафиксировали угрозы нового типа со стороны Ирана, охватывающие Йемен, Персидский залив и Ирак. Мы зафиксировали нечто, похожее на кампанию, а не на единичную угрозу", - сказал он.

По словам генерала, американские власти связались с иранскими и уведомили их о том, что те, по мнению Вашингтона, будут нести ответственность за любого рода нападения, угрожающие национальной безопасности США. Данфорд подчеркнул, что силы были направлены на Ближний Восток для сдерживания Ирана.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке 1,5 тысячи военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном.