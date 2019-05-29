{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США отправили на Ближний Восток силы из-за масштабной угрозы от Ирана

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отметил, что это не единичная угроза, а целая кампания

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. США отправили на Ближний Восток дополнительные военные силы в связи с возможными угрозами нового типа со стороны Ирана по отношению к Ираку, Йемену и странам Персидского залива. Об этом рассказал в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы в вашингтонском Институте Брукингса.

"Мы зафиксировали угрозы нового типа со стороны Ирана, охватывающие Йемен, Персидский залив и Ирак. Мы зафиксировали нечто, похожее на кампанию, а не на единичную угрозу", - сказал он.

По словам генерала, американские власти связались с иранскими и уведомили их о том, что те, по мнению Вашингтона, будут нести ответственность за любого рода нападения, угрожающие национальной безопасности США. Данфорд подчеркнул, что силы были направлены на Ближний Восток для сдерживания Ирана.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке 1,5 тысячи военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Теги
СШАИранИракЙеменТрамп, Дональд
Молдавия упростила признание гражданских документов, выданных в Приднестровье
В кабмине республики сообщили, что это одна из мер правительства в контексте обеспечения основных прав и свобод жителей непризнанного региона
Читать полностью