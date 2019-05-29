Маас обсудит с Помпео в Берлине Украину, Ближний Восток, отношения с Китаем

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет 31 мая в Берлине переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Наряду с двусторонними темами будут обсуждаться международные вопросы, среди них - ситуация вокруг Китая, обстановка на Ближнем Востоке и конфликт на востоке Украины", - отметили в МИД. Переговоры состоятся утром в пятницу на вилле внешнеполитического ведомства ФРГ "Борзиг".

Изначально визит Помпео в Берлин был намечен на 7 мая. Он должен был обсудить с Маасом и с канцлером Ангелой Меркель отношения Запада и России, "Северный поток - 2", ситуацию на Украине, Иран, обстановку в Венесуэле. Однако неожиданно переговоры были перенесены уже в сам день визита.

Помпео на посту госсекретаря США еще ни разу не был в Берлине.