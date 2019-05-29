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Кризис на Украине

Госбюро расследований Украины досматривает комнаты в администрации президента

Правоохранители также планируют допрос свидетелей и фигурантов дела

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины проводит следственные мероприятия в ситуационной комнате администрации президента в рамках расследования факта исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией. Об этом в среду сообщил директор бюро Роман Труба.

"Мы сегодня проводим осмотр места происшествия", - цитирует его агентство "Украинские новости". Кроме того, Труба добавил, что планируется также допрос свидетелей и фигурантов дела.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 28 мая заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. По его словам, это произошло во время смены власти. Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко ответил на это, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю.

Сотрудники Госбюро расследований Украины ранее в среду начали досудебное расследование по факту пропажи. При этом уточняется, что дело открыто по статье о потере документов, содержащих государственную тайну, что может привести к тяжким последствиям.

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