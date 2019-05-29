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Данфорд считает, что Россия хочет стать сильнейшей державой Евразии

Глава Комитета начальников штабов ВС США отметил наращивание Москвой военного потенциала, а также ее действия "в Грузии, в Крыму, в Донбассе"

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Действия и высказывания российских властей показывают, что РФ хочет стать сильнейшей державой в Евразии. Такой оценкой поделился в среду председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы в вашингтонском Институте Брукингса.

"Я думаю, что они хотят стать сильнейшей державой в Евразии, по моему мнению <...> Если посмотреть на пути наращивания [российского военного] потенциала, если посмотреть на высказывания президента [Владимира] Путина, если посмотреть на действия, которые они предпринимали в Грузии, в Крыму, в Донбассе, нельзя прийти к другому выводу в отношении того, что они пытаются сделать", - полагает глава комитета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАГрузияРоссияДанфорд, ДжозефКрым
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