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Молдавия упростила признание гражданских документов, выданных в Приднестровье

В кабмине республики сообщили, что это одна из мер правительства в контексте обеспечения основных прав и свобод жителей непризнанного региона

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии утвердило процедуру признания актов гражданского состояния, выданных в непризнанном Приднестровье. Такое решение было принято на заседании в среду, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Были утверждены инструкции по подтверждению фактов гражданского состояния, произошедших и зарегистрированных в населенных пунктах левобережья Днестра и в городе Бендеры. Это одна из мер правительства в контексте обеспечения основных прав и свобод жителей приднестровского региона Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Изменения призваны упростить процедуру признания и регистрации браков, разводов, рождения детей и свидетельств о смерти, зарегистрированных в Приднестровье. Это решение приветствовал в Twitter в среду действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, который назвал его "позитивным и важным шагом".

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