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Партия Зеленского объявила конкурс кандидатов в депутаты Рады по мажоритарным округам

У потенциальных кандидатов есть четыре дня на то, чтобы предложить себя

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Партия главы украинского государства Владимира Зеленского "Слуга народа" объявила конкурс кандидатов в депутаты Верховной рады по мажоритарным округам, досрочные выборы на Украине назначены на 21 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

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"У вас есть четыре дня, чтобы предложить себя в качестве кандидата [в депутаты Рады] по мажоритарному округу", - сказано в сообщении.

В партии отметили, что начался поиск достойных людей, которые поддержат курс команды Зеленского. "Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами", - указывается в обращении.

"Слуга народа" предлагает выбрать вариант деятельности в рамках партии. Предлагается поработать волонтером в избирательном штабе, членом комиссии или наблюдателем на выборах. Можно также попробовать себя в качестве политического деятеля в будущем или же кандидатом в депутаты по мажоритарному округу.

"Кандидат по мажоритарному округу должен быть готов быть слугой народа, возглавлять деятельность своего округа, готов помогать президенту и поддерживать планы команды", - отмечает в сообщении партии.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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