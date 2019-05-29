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Президент Украины назначил Алексея Оцерклевича начальником Управления госохраны

Он сменил на этом посту Валерия Гелетея

КИЕВ, 29 мая. /Корр. ТАСС /. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны (УГО) Алексея Оцерклевича. Соответствующий указ глава государства подписал в среду.

Другим указом Зеленский уволил его предшественника Валерия Гелетея.

Алексей Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил Украины, участник силовой операции в Донбассе.

Еще одним указом Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО и назначил на эту должность Вячеслава Штучного.

Гелетей подал рапорт о своем увольнении с поста сразу после инаугурации президента Зеленского. В январе Гелетей отметился своим заявлением о том, что спасал жизнь экс-президенту Петру Порошенко 11 раз.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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