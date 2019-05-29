ЕС призвал власти Сирии и гарантов Астаны обеспечить защиту населения в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Евросоюз призывает власти Сирии и страны - гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) обеспечить защиту гражданского населения в Идлибе. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи Христоса Стилианидиса, распространенном в среду в Брюсселе.

"Значительное усиление военных действий в сирийском Идлибе и северной части Хамы за последний месяц привело к приблизительно 160 жертвам среди гражданского населения и дальнейшему перемещению более 200 тыс. человек. Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны немедленно выполнят свои обязательства и обеспечат немедленную защиту гражданских лиц", - отмечается в нем.

ЕС напоминает, что "все стороны конфликта обязаны уважать и поддерживать международное гуманитарное право и обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся". "Нынешние боевые действия еще раз демонстрируют, что не может быть военного решения конфликта в Сирии, который по-прежнему уносит жизни сирийских гражданских лиц и приводит к перемещению миллионов людей по всей стране. Вот почему ЕС продолжает добиваться всеобъемлющего политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН и Женевским коммюнике", - подчеркивается в заявлении ЕС.

Ситуация в районе сирийского Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуд. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.