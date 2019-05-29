СМИ: Пучдемона не пустили в Европарламент для оформления аккредитации

МАДРИД, 29 мая. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) не позволил войти в штаб-квартиру в Брюсселе экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону, чтобы оформить временную аккредитацию, которую дают новоизбранным депутатам. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

По его информации, экс-лидер автономии, а также бывший советник регионального кабмина Тони Комин попытались попасть в здание ЕП, однако в доступе им было отказано. По данным газеты La Vanguardia, другие испанские депутаты смогли пройти в Европарламент.

По итогам выборов в ЕП сепаратистская каталонская коалиция "Свободные для Европы" Пучдемона получила два кресла. Экс-лидер автономии и Комин бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.