СМИ: Нетаньяху не удается собрать в коалицию более половины депутатов Кнессета

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая. /ТАСС/. Партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху пока не удается собрать минимальную стабильную правительственную коалицию, поддерживаемую 61 депутатом Кнессета (парламента) 21-го созыва. Об этом сообщает в среду государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, за три часа до истечения срока, отведенного премьеру законом на формирование правительства, он пока смог заручиться поддержкой лишь 60 из 120 парламентариев. Kan утверждает, что представители "Ликуд" звали в коалицию даже левую рабочую партию "Авода", но ее руководство отклонило предложение.

Коалиционный кризис в Израиле развивается с конца прошлой недели на фоне разногласий между бывшим министром обороны и лидером получившей пять мест в Кнессете 21 созыва партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" Авигдором Либерманом и двумя ультрарелигиозными партиями ШАС и "Яхадут ха-Тора" (получили по восемь мест в парламенте) вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Либерман настаивает, что документ, утвержденный в первом чтении летом прошлого года, должен быть принят без изменений, а религиозные партии отказываются при таком варианте входить в коалицию. Нетаньяху необходимы как 16 мест религиозных партий, так и пять кресел Либермана, без которых коалиция контролирует лишь 60 из 120 депутатских мандатов и не является устойчивой.

Премьер еще 26 мая отдал распоряжение депутату от своей партии Мики Зохару подготовить законопроект о самороспуске парламента, который был утвержден в предварительном чтении в понедельник, а во вторник парламентарии приняли его в пером чтении большинством в 66 голосов против 44 и одного воздержавшегося. Его обсуждение во втором и третьем чтениях началось более девяти часов назад.

Утверждение этого законопроекта в случае, если премьеру так и не удастся добиться формирования правительственной коалиции до 23:59 (время совпадает с московским) 29 мая, будет означать, что повторные выборы в Израиле состоятся 17 сентября.