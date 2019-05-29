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Бывший охранник Коломойского назначен начальником Службы безопасности президента Украины

Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе, опубликованном в среду на сайте президента.

По информации украинского издания "Страна", Донец долгое время работал охранником украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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