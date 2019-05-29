США снова обвинили Россию в нарушении договоренностей по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Госдепартамент в среду в очередной раз обвинил российские власти в приписываемых им нарушениях достигнутых ранее договоренностей по контролю над вооружениями.

"Мы уже говорили - и я думаю, что мы увидим, что это будет продолжаться - Россия регулярно пренебрегает своими обязательствами в области международной безопасности и контроля над вооружениями. Мы говорили об этом довольно обстоятельно применительно к ДРСМД [российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]", - утверждала в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус. Ее попросили прокомментировать выступление директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенанта сухопутных войск Роберта Эшли. Он утверждал, что Россия, возможно, проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности.

Ортэгус вновь утверждала, что Россия в течение нескольких лет нарушала ДРСМД, с чем, по ее версии, согласны союзники США в Европе. "Мы, безусловно, встревожены тем, что они [Россия] продолжают пренебрегать своими международными обязательствами в отношении контроля над вооружениями", - заключила представитель внешнеполитического ведомства.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

США с 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американской администрации президент Владимир Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД.