Духовный лидер Ирана исключил возможность начала переговоров между Тегераном и Вашингтоном

ТАСС, 29 мая. Духовный лидер и руководитель Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи исключил вероятность начала переговоров с Соединенными Штатами в связи с тем, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда. Слова Хаменеи, выступавшего в среду в Тегеране на встрече с представителями сферы высшего образования и науки ИРИ, передает телеканал PressTV.

"Мы ранее заявляли, что не будем проводить переговоры с Америкой, так как переговоры не несут за собой никакой пользы и причиняют вред", - сказал Хаменеи. Такое заявление последовало после того, как иранский президент Хасан Роухани в одном из своих недавних выступлений сообщил о возможности переговоров при условии соблюдения Вашингтоном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Хаменеи также призвал иранские власти использовать "инструменты давления" на США, в том числе научные и ядерные, в ответ на проводимую Соединенными Штатами политику в регионе. "Стратегия, которой мы должны придерживаться, состоит в использовании средств давления, которыми мы располагаем, - указал Хаменеи. - В отличие от того, что они (Соединенные Штаты) думают, это не только военные инструменты. Однако в случае необходимости мы можем обратиться и к военной силе".

В мае 2018 года США вышли из СВПД по иранской ядерной программе и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности, добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона ранее в этом месяце направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в качестве сигнала властям Тегерана. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Как сообщили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тыс. военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Глава МИД Ирана Джавад Зариф расценил этот шаг "как угрозу глобальному миру и стабильности".