В Раде опубликован текст законопроекта об импичменте президента Украины

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Текст законопроекта об импичменте президента Украины, который в среду глава государства Владимир Зеленский внес для рассмотрения в парламент, опубликован на сайте Верховной рады. Ранее проект документа был зарегистрирован в Раде.

Как сказано в пояснительной записке, процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной рады [226 голосов]. А "с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить народные депутаты (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи". Защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины. Специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления.

Пленарное заседание Верховной рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну. После принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный суд для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента и Верховный суд для получения заключения о деяниях, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления. Решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного и Верховного судов страны покажут соблюдение требований законов и конституции Украины.

В пояснительной записке отмечается, что в случае непринятия Верховной радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед главой государства.

Кроме этого, на сайте парламента появился текст законопроекта "О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины по проведению расследования по факту совершения президентом государственной измены или иного преступления", который был подан народным депутатом Алексеем Гончаренко.