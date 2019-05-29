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Кризис на Украине

Савченко заявила, что примет участие в досрочных выборах в Раду

Депутат пообещала, что состав ее партии будет оглашен после партийного собрания

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля.

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"Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах", - сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат добавила, что состав ее партии будет оглашен после партийного собрания, однако, дата съезда еще не назначена. "О том, какая это будет команда, - вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной", - отметила она.

На Украине 23 мая вступил в силу указ президента страны о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов. С 24 мая в стране автоматически начался избирательный процесс. Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.

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УкраинаКризис на УкраинеСавченко, Надежда Викторовна
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