Савченко заявила, что примет участие в досрочных выборах в Раду

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля.

"Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах", - сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат добавила, что состав ее партии будет оглашен после партийного собрания, однако, дата съезда еще не назначена. "О том, какая это будет команда, - вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной", - отметила она.

На Украине 23 мая вступил в силу указ президента страны о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов. С 24 мая в стране автоматически начался избирательный процесс. Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.