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Соглашение о военном сотрудничестве США и ОАЭ вступает в силу

Ожидается, что договоренности укрепят сотрудничество двух стран в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили в среду о вступлении в силу двустороннего соглашения о военном сотрудничестве. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Соглашение укрепит военную координацию между США и ОАЭ, будет способствовать дальнейшему развитию и без того прочных военных, политических и экономических партнерских отношений в критический важный период. Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты глубоко заинтересованы в обеспечении процветания и стабильности в регионе", - говорится в документе.

Договоренности "укрепят сотрудничество в сфере обороны, поддержат усилия обеих стран по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива", отмечается в заявлении.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в ОАЭ для обсуждения вопросов региональной безопасности на фоне сохраняющейся напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

5 мая Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран якобы причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.

Теги
СШАИранОАЭБолтон, Джон
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