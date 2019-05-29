Эксперты: США не предъявляли доказательств нарушения РФ моратория на ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американское правительство ни разу не предъявляло публично доказательств того, что Россия может нарушать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это подчеркивается в письменном заявлении, которое распространила в среду американская Ассоциация по контролю над вооружениями в связи с утверждениями директора Разведывательного управления Министерства обороны США Роберта Эшли о возможном нарушении Россией моратория на проведение ядерных испытаний.

"Лица, критикующие ДВЗЯИ и в целом режим контроля над вооружениями, включая помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, давно утверждают, что договор не дает адекватное определение ядерному испытанию, что Россия и Китай иначе, чем Соединенные Штаты, интерпретируют то, что запрещено договором, что Москва и Пекин проводили ядерные испытания в нарушение договора. Однако никаких публичных доказательств незаконного проведения Россией испытаний никогда не предъявлялось, и генерал Эшли не предоставил никаких в среду", - указывается в документе.

Как напоминают его авторы, в декабре 2015 года Роуз Готтемюллер, которая на тот момент была заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, свидетельствовала на Капитолийском холме о том, что испытания, сопровождавшиеся подрывом ядерного боезаряда, в XXI веке проводила только КНДР. Данные на этот счет Готтемюллер, занимающая в настоящее время пост первого заместителя генерального секретаря НАТО, изложила на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. "Это порождает вопрос о том, что с тех пор изменилось и изменилось ли, позволяя подкрепить иной вывод", - отмечает ассоциация. Она основана в 1971 году, базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

В заявлении ассоциации также говорится, что, по версии Эшли, Россия не подтверждает приверженность обязательству не проводить ядерные испытания. "Но Россия много раз публично подтверждала, что, по ее мнению, договор запрещает все ядерные взрывы", - пишут американские эксперты. В связи с этим они цитируют опубликованную в апреле 2017 года совместную статью заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Лассины Зербо.

Выступая ранее на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, глава американской военной разведки заявил: "Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".