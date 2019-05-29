Болтон и Патрушев встретятся в июне в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудят вопросы региональной безопасности на встрече в Иерусалиме. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.

"Они встретятся в июне в Иерусалиме для обсуждения вопросов региональной безопасности", - сообщает пресс-служба. При этом администрация США не уточняет, какого числа состоится эта встреча.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российское правительство надеется на продолжение практики рабочих контактов Патрушева и Болтона в 2019 году.