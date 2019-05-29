Президент ЮАР объявил состав нового кабинета правительства

ПРЕТОРИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил в среду состав нового правительства, сформированного после общенациональных выборов, состоявшихся 8 мая. В новом кабинете число министров сократилось с 36 до 28, ровно половина из них - женщины.

Среди сохранивших свои посты - вице-президент Дэвид Мабуза, министр обороны Носисиве Маписа-Нкакула, министр государственных предприятий Правин Гордан, начального образования Анджи Мотсекха, финансов Тито Мбовени, министр полиции Беки Целе и министр коммуникаций Стелла Ндабени-Абрахамс.

Министр природных ресурсов Гведе Манташе в новом кабинете будет также заниматься вопросами энергетики, а министерство культуры и искусств, которое возглавляет Нати Мтетва, объединено с министерством спорта.

Новой главой министерства иностранных дел и сотрудничества стала экс-министр высшего образования Наледи Пандор, которая считается одним из наиболее доверенных лиц президента Рамапосы. Ранее возглавлявшая дипломатическое ведомство Линдиве Сисулу вернулась на позицию главы министерства жилищного строительства, объединенное с министерством водных ресурсов и очистных сооружений. Генеральный секретарь компартии, входящей в альянс с правящим "Африканским национальным конгрессом" (АНК), Блейд Нзиманде с поста министра транспорта также вернулся руководить министерством высшего образования и науки, которое он ранее возглавлял в 2009-2017 годах.

Бывший глава Минздрава Арон Мотсоаледи назначен министром внутренних дел, а его прежний пост занял экс-министр кооперативного управления Звели Мкизе. Еще один близкий к Рамапосе политик Сензо Мкуну, которому на последнем съезде АНК в декабре 2017 года едва не удалось стать его генеральным секретарем, получил портфель министра государственной службы и по административным вопросам. А проигравшая тогда борьбу за лидерство в партии Нкосазана Дламини-Зума переведена с должности министра в канцелярии президента, ответственного за мониторинг и планирование, на позицию главы министерства кооперативного управления и по делам традиций.

Главной сенсацией нового кабинета Рамапосы стало назначение министром общественных работ бывшего мэра Кейптауна Патрисии де Лилль, в конце прошлого года покинувшей ряды оппозиционного "Демократического альянса" и создавшей свою собственную партию "Добро". По итогам прошедших парламентских выборов она получила в Национальной ассамблее два мандата.