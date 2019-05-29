Президент Северной Македонии: затягивание переговоров о членстве в ЕС демотивирует страну

СКОПЬЕ, 29 мая. /ТАСС/. Откладывание начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС негативным образом скажется на состоянии общества. Об этом в среду заявил президент республики Северная Македония Стево Пендаровски в ходе в встречи с главой представительства ЕС в Скопье Самуэлем Жбогаром.

"Ожидаю, что Северная Македония получит справедливый шанс трансформироваться благодаря открытию каждого нового этапа переговоров о вступлении. Каждая очередная попытка отложить переговоры будет демотивировать наше общество и серьезным образом сказываться на осуществлении европейских процессов", - отметил президент республики.

По его словам, в отчете Еврокомиссии отражено реальное положение дел в стране.

"С учетом строгого подхода к оценкам прогресса в том или ином государстве отчет отражает действительное положение дел в Республике Северная Македония. Европа сегодня показывает свое умение ценить политическую храбрость, компромиссное решение сложных вопросов в духе европейских ценностей и политики добрососедства", - заявил глава государства.

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза. С соответствующим заявлением выступил в среду в Европарламенте еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Хан представил в ЕП отчет о расширении ЕС, в котором отметил, что и Албания, и Северная Македония достигли значительного прогресса в реализации демократических реформ, в связи с чем готовы к началу переговоров о членстве в сообществе. Теперь, как ожидается, Совет ЕС на основании рекомендации ЕК в июне официально объявит о решении запустить переговоры с этими двумя странами о вступлении в состав Евросоюза.