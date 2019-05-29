Оппозиция Венесуэлы сочла безрезультатной встречу с представителями властей в Норвегии

МЕХИКО, 29 мая. /ТАСС/. Очередная встреча делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками, организованная в Осло при посредничестве властей Норвегии, не принесла результатов. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении представительства лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуайдо.

"Эта встреча завершилась без достижения соглашения", - указывается в тексте. Венесуэльская оппозиция также поблагодарила Норвегию за ее намерение "внести вклад в поиск выхода из хаоса, от которого страдает" южноамериканская страна, и заявила о готовности продолжать двигаться к решению кризиса вместе с Группой Лимы и Международной контактной группой.

В распространенном ранее в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

23 января этого года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.