В саудовской Мекке пройдут экстренные саммиты ЛАГ и ССАГПЗ

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Два чрезвычайных саммита - Лиги арабских государств (ЛАГ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - пройдут в четверг в Мекке (Саудовская Аравия). Встречи в верхах созваны по инициативе саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда для обсуждения обострившейся обстановки в регионе.

Обеспокоенность некоторых арабских государств влиянием Ирана в регионе, затрагивающим, с их точки зрения, национальную безопасность арабов, станет главной темой и той и другой встречи.

14 мая беспилотная авиация йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковала центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, принадлежащий национальной компании Saudi Aramco, а за два дня до этого четыре коммерческих судна подверглись диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ. Многие в регионе, в первую очередь Эр-Рияд, обвинили в причастности к этим нападениям именно Иран, возложив на него всю ответственность за возможные последствия.

Кроме того, "масла в огонь" подливают и последние действия Вашингтона в районе Персидского залива. Ранее США в качестве сигнала Тегерану направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тысячи военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Как ранее сообщил телеканал Си-эн-эн, подкрепление также включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot , разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз".

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил этот шаг "как угрозу глобальному миру и стабильности".

Саммит ОИС

Вслед за экстренными сессиями ЛАГ и ССАГПЗ Мекка 31 мая примет очередной, 14-й саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), отмечающей в этом году 50 лет с момента своего основания. Его главными темами станут палестинский вопрос, ситуация в Сирии, Йемене, Ливии и Судане, а также вопросы противостояния исламофобии и проблемы мусульманских меньшинств в разных странах, в том числе положение народности рохинджа в Мьянме. Исламские лидеры затронут также и иранское досье.

Как полагает ряд региональных наблюдателей, один из главных союзников США в регионе Саудовская Аравия, организуя сразу три саммита в священном для всех мусульман городе, надеется заручиться максимальной поддержкой этих блоков против своего главного соперника в регионе и возглавить антииранский фронт. Между тем многим эта задача кажется труднодостижимой.

В Лиге, Совете сотрудничества и тем более в ОИС нет единства в отношении необходимости любых видов конфронтации с Ираном. Оман традиционно занимает нейтральную позицию; в свою очередь, не на стороне Эр-Рияда в данном вопросе выступают и Ливан с Ираком; к "смягчению напряженности" призывают в Кувейте и Египте. Уже известно, что получивший официальное приглашение на саммит ССАГПЗ эмир Катара, страна которого уже два года находится под арабскими санкциями и блокадой (инициирована Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом) и поддерживает связи с Тегераном, на него не поедет.