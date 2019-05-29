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Пенс заявил, что провел телефонные переговоры с Гуайдо

Он вновь призвал Николаса Мадуро подать в отставку

ТАСС, 30 мая. Вице-президент США Майкл Пенс и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провели в среду телефонные переговоры. Об этом Пенс написал на своей странице в Twitter.

"Поговорил сегодня по телефону с мужественным временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Сказал ему, что Америка будет продолжать поддерживать Венесуэлу, пока свобода не будет восстановлена. Народ Венесуэлы страдает при диктатуре и угнетении", - написал политик. Он вновь призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро подать в отставку.

28 мая стало известно, что представители правительства Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.

Теги
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