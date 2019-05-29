В Пхеньяне заявили, что США используют максимальный нажим для экономического удушения КНДР

ПХЕНЬЯН, 30 мая. /ТАСС/. Власти США продолжают использовать стратегию максимального нажима в отношении КНДР с целью экономического удушения республики. Об этом говорится в заявлении начальника отдела политики Института американских исследований МИД КНДР, опубликованном в четверг Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"США продолжают свою стратегию максимального нажима против нас и пытаются задушить нас экономически, - отметил представитель МИД КНДР. - [Они] продолжают изменять условия санкций в отношении нашей республики в худшую сторону и при этом выступают с многочисленными публичными предупреждениями с целью сорвать доставку грузов и проведение с нами финансовых операций".

"Соединенные Штаты пошли даже на совершение преступления, захватив наше транспортное судно под абсурдным предлогом, что мы нарушили отвратительные американские санкционные законы, - отмечается в заявлении. - В настоящее время США действуют в изощренной манере, чтобы ввести дополнительные санкции против наших судов, организаций и частных лиц и даже ограничить законную деятельность наших дипломатов, используя санкционный комитет Совета Безопасности ООН".

В Пхеньяне считают, что подобные действия Вашингтона противоречат духу совместного заявления об установлении новых корейско-американских отношений, которое подписали лидеры КНДР и США в Сингапуре в июне 2018 года. "Все вышеизложенное ясно показывает, что Соединенные Штаты не намерены учитывать совместное заявление КНДР и США от 12 июня и никаких изменений в зловещих американских замыслах захватить КНДР силой не произошло", - резюмировал представитель МИД КНДР.

Переговоры об урегулировании на Корейском полуострове зашли в тупик после безрезультатного завершения саммита лидеров КНДР и США, проходившего в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, американский президент Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.