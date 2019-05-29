Пентагон оценил арсенал нестратегических ядерных боезарядов РФ примерно в 2 тыс. единиц

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Пентагон считает, что Россия имеет примерно до 2 тыс. нестратегических ядерных боезарядов. Об этом заявил в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Роберт Эшли, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Мы считаем, что Россия в настоящее время имеет примерно до 2 тыс. нестратегических ядерных боезарядов, на которые не распространяется Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", - заявил он. "Мы считаем, что десятки таких систем Россия уже развернула или еще разрабатывает. В их число входят баллистические ракеты меньшей дальности, крылатые ракеты наземного базирования, включая ракеты 9M729, которые, как считают США, нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также противокорабельные и противосубмаринные ракеты, торпеды и глубинные бомбы", - утверждает он.

Эшли также заявил, что благодаря новым разработкам Россия может увеличить число стратегических ядерных боезарядов. "Мы считаем, что Россия в настоящее время придерживается СНВ, но новые разработки позволяют ей во время кризиса увеличить число развернутых ядерных боеголовок", - утверждает американский генерал. Кроме того, он отметил, что "Россия продолжает модернизировать систему управления командования ядерными силами "Периметр".

По словам генерала, "Китай, как и Россия, работает над созданием высокоточного ядерного оружия". "Вскоре у Китая будут развернуты все составные части [ядерной] триады, поскольку они объявили о создании стратегического бомбардировщика", - отметил он.

Кроме того, генерал высказал мнение, что власти КНР намерены круглый год эксплуатировать ядерный полигон. "По имеющимся у правительства США данным, Китай, вероятно, готовится к круглогодичной эксплуатации своего полигона для [ядерных] испытаний, что напрямую отвечает более амбициозным целям, которые Китай ставит для своих ядерных сил", - заявил он.

"Все эти факторы и недостаточная прозрачность ядерных испытаний Китая наводят на мысль, что Китай не сможет достигнуть прогресса, не нарушив Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - считает Эшли. "Важно отметить, что в дополнение к модернизации своих ядерных сил США и Китай разрабатывают новые средства ведения боевых действий под водой", - подытожил он.