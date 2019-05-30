Оппозиция Венесуэлы не рассматривает возможность оказаться от борьбы за власть

КАРАКАС, 30 мая. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция не собирается отказываться от борьбы за власть в стране. Об этом сообщил в среду в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Сталин Гонсалес, комментируя итоги очередного раунда встреч с представителями правительства южноамериканской страны в Норвегии.

"Рассматриваются все возможности для того, чтобы вернуть Венесуэле демократию и свободу, - указал политик. - Единственная возможность, которая не может быть реализована, это прекращение борьбы с нашей стороны. Мы не откажемся от нашего стремления свободно и суверенно выбирать будущее для нашей страны". Ранее в тот же день венесуэльская оппозиция сообщила, что встречи в Осло, организованные при посредничестве властей Норвегии, завершились безрезультатно.

23 января этого года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.