Нетаньяху заявил, что это он предложил провести встречу Болтона и Патрушева в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что запланированная на июнь встреча в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата была предложена им президенту России Владимиру Путину и главе Белого дома Дональду Трампу.

"Я предложил Путину и Трампу сформировать трехстороннюю израильско-российско-американскую комиссию для встреч в Израиле для обсуждения ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке. Оба согласились. И это беспрецедентно", - цитирует высказывания премьера Тринадцатый канал израильского телевидения. После визитов в Вашингтон и Москву Нетаньяху ранее говорил журналистам о том, что продвигает инициативу, цель которой состоит в содействии выводу из Сирии иностранных войск, включая иранские силы.

В среду Белый дом распространил заявление, в котором говорится, что Болтон, Патрушев и Бен-Шаббат встретятся в июне в Иерусалиме для обсуждения вопросов региональной безопасности. Администрация США не стала уточнять, какого числа состоится эта встреча.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российское правительство надеется на продолжение практики рабочих контактов Патрушева и Болтона в 2019 году.