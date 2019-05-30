Китай и Россия подпишут около 30 документов в ходе визита Си Цзиньпина в РФ

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Делегации Китая и России планируют подписать около 30 совместных соглашений в ходе предстоящего в начале июня государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"Полагаю, что будет около 30 соглашений", - указал он. Замглавы ведомства отметил, что пока не может назвать их точное число и объемы соглашений. "Что касается этого, то я не могу предоставить эту информацию, так как консультации еще продолжаются", - сказал дипломат.