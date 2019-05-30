Президент Перу вынесет на рассмотрение парламента вопрос о доверии к правительству

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая. /ТАСС/. Президент Перу Мартин Вискарра объявил в среду, что вынесет на рассмотрение Конгресса (однопалатного парламента страны) вопрос о доверии к правительству. Как сообщил глава государства, данная инициатива связана с разногласиями между исполнительной властью и законодательным органом по поводу проведения реформ, направленных на борьбу с коррупцией.

"Правительство приняло решение поставить перед Конгрессом вопрос о доверии в том, что касается политики государства, направленной на укрепление государственных институтов и борьбу с коррупцией", - сказал он в обращении, которое транслировалась в эфире телеканала Capital.

По словам президента, Конгресс должен принять пять представленных правительством законопроектов. Эти инициативы, в частности, предполагают изменение правил лишения парламентской неприкосновенности и введение запрета на выдвижение на государственное должности лицам с судимостью. Кроме того, правительство хочет добиться, чтобы кандидатов выбирали по итогам праймериз, в которых могли участвовать все граждане.

"Большинство в Конгрессе снова повернулось к гражданам спиной и продолжает вредить Перу", - сказал Вискарра. "Мы не допустим, чтобы борьбе с коррупцией мешала небольшая группа людей, которые защищают свои интересы", - добавил глава государства.

Во вторник парламент отказался отстранять от должности члена Совета верховных прокуроров и экс-генпрокурора Перу Педро Чаварри, подозреваемого в препятствовании расследованию коррупционного скандала. Большинство в Конгрессе Перу принадлежит политическим оппонентам президента - партии "Народная сила".

Согласно перуанскому законодательству, в случае вынесения вотума недоверия правительству президент должен объявить о создании нового кабмина. После этого парламент должен проголосовать по вопросу доверия новому составу правительства. Если исполнительной власти вновь не удастся заручиться поддержкой конгрессменов, глава государства имеет право распустить законодательный орган и инициировать проведение досрочных парламентских выборов.