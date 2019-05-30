{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джеймс Марапе будет назначен новым премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи

Ранее этот пост занимал Питер О'Нил

ТАСС, 30 мая. Экс-министр финансов Джеймс Марапе заручился большинством голосов в парламенте Папуа-Новой Гвинеи и будет назначен новым главой кабинета министров этой страны, сообщила в четверг австралийская телекомпания ABC.

Хотя голосование в законодательном органе пока продолжается, полученных голосов за кандидатуру Марапе уже достаточно для утверждения его кандидатуры на пост премьера, уточняет ABC.

Ранее этот пост занимал Питер О'Нил. 29 мая политик подавал в отставку в связи с обострившимися противоречиями между ним и другими членами правительства, а также ввиду недовольства парламентского большинства политикой премьер-министра.

Теги
Папуа - Новая Гвинея
Политический кризис в Венесуэле
Гуайдо заявил, что уличные протесты продолжатся после провала переговоров в Норвегии
Политик заявил, что оппозиция намерена достичь разрешения конфликта
Читать полностью