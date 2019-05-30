Си Цзиньпин в РФ станет доктором СПбГУ и откроет павильон панд в Московском зоопарке

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в РФ будет удостоен звания почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и откроет в Московском зоопарке павильон панд, переданных Китаем России. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

Как он напомнил, во время последнего визита президента РФ Владимира Путина в Китай правительство КНР объявило о передаче России двух панд для совместных исследований. "В настоящее время панды находятся в Московском зоопарке. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина будет открыт павильон с пандами", - указал он.

"Уверен, что эти посланцы дружбы запустят в России настоящую пандоманию и еще более усилят дружескую атмосферу на фоне празднования 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами", - добавил замминистра.

"Во время визита в Китай президент Путин был удостоен звания почетного доктора университета Цинхуа. Во время своего визита председатель КНР Си Цзиньпин получит звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета", - резюмировал дипломат.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит РФ с визитом 5-7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.