Южная Корея пригласит в 2020 году представителей КНДР на Чеджудосский форум

СОГВИПХО /Республика Корея/, 30 мая. /ТАСС/. Республика Корея пригласит представителей КНДР принять участие в форуме по безопасности и сотрудничеству в 2020 году. Об этом заявил в четверг на проходящем в Республике Корея Чеджудосском форуме за мир и процветание губернатор провинции Чеджудо Вон Хи Рён, выступая с речью перед участниками мероприятия.

"Мы приняли решение в следующем году пригласить Северную Корею на Чеджудосский форум, который проходит в Республике Корея с 2001 года", - подчеркнул он. По словам губернатора, участие КНДР в этом ежегодном мероприятии, на котором известные политики, бизнесмены и эксперты обсуждают вопросы безопасности, сотрудничества и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволит лучше понять позицию Пхеньяна и провести ценный обмен мнениями.

Вон Хи Рён отметил, что провинция Чеджудо, расположенная на одноименном острове на южной оконечности Корейского полуострова, одной из первых в стране начала регулярные обмены с КНДР, окрещенные местными СМИ "дипломатией витамина С". Это связано с тем, что поначалу Чеджудо поставляла в Северную Корею в изобилии произрастающие на острове мандарины. Губернатор подчеркнул, что намерен продолжать политику сближения и сотрудничества с Пхеньяном, и выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын в будущем посетит этот южнокорейский курортный регион, славящийся своей природой, морем и пляжами.