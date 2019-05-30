Верхняя палата парламента Казахстана присвоила Назарбаеву статус почетного сенатора

НУР-СУЛТАН, 30 мая. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана на заседании в четверг принял постановление о наделении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статусом почетного сенатора. Об этом сообщил корр. ТАСС из пресс-центра парламента.

"Признавая исторические заслуги основоположника казахстанской государственности первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны, Сенат парламента Республики Казахстан постановляет присвоить первому президенту Республики Казахстан - Елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус "Почетный сенатор", - говорится в постановлении Сената, принятом в четверг.

Как отметила председатель Сената Дарига Назарбаева, глава государства Касым-Жомарт Токаев во время торжественного принесения присяги президента Республики Казахстан внес предложение о присвоении статуса почетного сенатора первому президенту - лидеру нации Нурсултану Назарбаеву. "Поддерживая инициативу главы государства, члены бюро Сената утвердили положение о статусе "Почетный сенатор". В соответствии с положением, решение о присвоении статуса почетный сенатор принимается на заседании Сената", - пояснила Назарбаева.

Верхняя палата парламента Казахстана единогласно поддержала предложение о наделении Назарбаева статусом почетного сенатора. Как отметили в Сенате, теперь Назарбаев сможет посещать заседания верхней палаты парламента Казахстана.