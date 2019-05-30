В Токио, куда прибыли Лавров и Шойгу, проходит демонстрация ультраправых

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Демонстрация ультраправых, требующих "вернуть незаконно оккупированные северные территории" (так в Японии называют южную часть Курильских островов), проходит в четверг в японской столице, куда для участия в переговорах в формате "2+2" прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, передает корреспондент ТАСС.

Митинг проходит в одном из центральных районов Токио, где расположены, в частности, резиденция премьер-министра Японии Синдзо Абэ и штаб-квартира правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На лозунгах и растяжках демонстрантов видны призывы "вернуть северные территории". По дорогам центральной части японской столицы также курсируют автобусы ультраправых, которые скандируют в громкоговорители лозунги и называют южнокурильские острова "незаконно оккупированными Россией территориями". О каких-либо инцидентах или столкновениях с правоохранительными органами информации не поступало.

Переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2" пройдут в четверг в Токио. Предыдущая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств состоялась в июле прошлого года. Тогда стороны выразили готовность расширять сотрудничество в сфере безопасности, вести диалог по антитеррору и международной информационной безопасности, а также обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова и в Сирии.