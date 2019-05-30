Второй задержанный в Косове сотрудник миссии ООН освобожден

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Сербский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК, UNMIK), задержанный вместе с российским дипломатом Михаилом Краснощековым, освобожден. Об этом сообщили в четверг из МООНК агентству Танјуг.

Сообщается, что речь идет о Деяне Димовиче. После освобождения он доставлен в больницу, где проходит медицинские процедуры.

Как ранее сообщило радио "Свободная Европа", задержанный является косовским сербом и работает ассистентом миссии ООН в Косове и Метохии.

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.