СМИ: в Косове освободили шестерых задержанных сербов

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Шесть косовских сербов, задержанных в ходе вторжения полицейского спецназа непризнанной республики на север края, освобождены. Об этом сообщило в четверг радио Kontakt Plus.

Сообщается, что судья Основного суда в Косовска-Митровице Лиляна Стеванович не нашла оснований для их ареста и отказала в запросе косовской прокуратуры об аресте задержанных.

Телеканал RTK сообщил, что задержанные имели видимые следы избиений на лицах. Они отрицали свое сопротивление полиции и препятствование проведению полицейской операции.

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты сербского автономного края, вопреки существующим между Белградом и Приштиной договоренностям. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полиция задержала 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощеков. Свыше 100 человек в результате действий спецназа косовской полиции были избиты, сообщила в среду газета "Вечерне новости".