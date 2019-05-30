Верховный суд Венесуэлы обвинил еще одного депутата в заговоре и узурпации власти

КАРАКАС, 30 мая. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Венесуэлы предъявил обвинения в заговоре, узурпации полномочий и подстрекательстве к восстанию депутату Национальной ассамблеи (законодательного органа, контролируемого оппозицией) Рафаэлю Гусману, с которого ранее инстанция постановила снять депутатскую неприкосновенность. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте ВС.

Основанием к лишению парламентского иммунитета послужило предполагаемое участие Гусмана в антиправительственных демонстрациях 30 апреля. Ранее Конституционная ассамблея, которая была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро без проведения референдума в июле 2017 года, уже лишила защиты от судебного преследования 14 депутатов парламента. Они обвиняются в измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, публичном призыве к несоблюдению законов и разжигании ненависти. Четверо парламентариев из этой группы укрываются в иностранных посольствах в Каракасе, а один иммигрировал в Колумбию.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, по стране вновь прокатились масштабные акции протеста, организованные оппозицией. Во время стычек с силами правопорядка погибли пять манифестантов, почти 340 человек, по данным неправительственных организаций, были задержаны.