Улицу Российскую в Киеве переименуют в честь погибшего в Донбассе военного

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Киевский городской совет решил переименовать ряд улиц столицы. Об этом сообщается на официальном сайте совета.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц Киева", - отметили в мэрии.

В частности, улицы Панельную и Российскую переименуют в честь погибших в Донбассе военных Андрея Аболмасова и Юрия Литвинского. Также планируется переименование ул. Димитрова в ул. Никифора Дровняка (украинский художник), ул. Выборгской - в ул. Олексы Тихого (правозащитник, диссидент), ул. Подвойского - в ул. Юрия Глушко (общественный и политический деятель), ул. Ивана Шевцова - в ул. Василия Макухи (участник запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии).

Ранее новые названия были утверждены в ходе общественного обсуждения на сайте территориальной общины. Теперь Киевсовет должен утвердить соответствующие переименования на пленарном заседании.

С конца 2014 года в Киеве было переименовано около 200 улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов. Большую часть их названий столичные депутаты сменили в рамках закона о так называемой декоммунизации, около 20 - по инициативе общественности.