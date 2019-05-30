{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Улицу Российскую в Киеве переименуют в честь погибшего в Донбассе военного

Планируется переименование и других улиц

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Киевский городской совет решил переименовать ряд улиц столицы. Об этом сообщается на официальном сайте совета.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц Киева", - отметили в мэрии.

В частности, улицы Панельную и Российскую переименуют в честь погибших в Донбассе военных Андрея Аболмасова и Юрия Литвинского. Также планируется переименование ул. Димитрова в ул. Никифора Дровняка (украинский художник), ул. Выборгской - в ул. Олексы Тихого (правозащитник, диссидент), ул. Подвойского - в ул. Юрия Глушко (общественный и политический деятель), ул. Ивана Шевцова - в ул. Василия Макухи (участник запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии).

Ранее новые названия были утверждены в ходе общественного обсуждения на сайте территориальной общины. Теперь Киевсовет должен утвердить соответствующие переименования на пленарном заседании.

С конца 2014 года в Киеве было переименовано около 200 улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов. Большую часть их названий столичные депутаты сменили в рамках закона о так называемой декоммунизации, около 20 - по инициативе общественности.

Теги
Украина
Политический кризис в Венесуэле
Верховный суд Венесуэлы обвинил еще одного депутата в заговоре и узурпации власти
Основанием к лишению парламентского иммунитета Рафаэля Гусмана послужило его предполагаемое участие в акциях протеста 30 апреля
Читать полностью