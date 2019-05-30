Зеехофер заявил, что после выборов в Бундестаг в 2021 году уйдет из политики

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ, бывший председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не будет занимать никаких политических постов. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству DPA.

"Я провел в политике в общей сложности 50 лет. С меня действительно хватит по истечении этого легислатурного периода", - сказал Зеехофер. В июле ему исполнится 70 лет.

Ранее СМИ сообщили о том, что в 2021 году завершит свою карьеру другой видный политик ФРГ - экс-глава МИД, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль.