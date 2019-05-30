В Блоке Порошенко заявили, что не поддержат отставку правительства

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной раде не поддержит отставку правительства страны во главе с Владимиром Гройсманом, голосование по которому состоится в четверг. Об этом сообщил журналистам депутат фракции БПП Вадим Денисенко.

"Фракция практически единогласно приняла решение, чтобы не поддерживать отставку правительства. Мы будем голосовать против отставки", - сказал он журналистам.

По мнению БПП, отставка правительства при распущенной Верховной раде и кампании по внеочередным парламентским выборам может привести к "полному хаосу".

По данным на 29 мая, в фракции БПП числится 130 депутатов.