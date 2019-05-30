Избранный президент Латвии заявил, что не поедет в РФ на 9 мая, если получит приглашение

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс не поедет в Россию на празднование Дня Победы, если получит такое приглашение. Об этом он заявил в четверг в интервью Латвийскому телевидению.

"На 9 мая в том формате, который существует сейчас, нет. Я думаю, что у нас есть своя позиция, она обоснованная и легитимная. В том формате, который существует сейчас, нет", - сказал Левитс, отвечая на вопрос, согласился бы он посетить традиционные тождества 9 мая в Москве, если бы получил приглашение.

В свою очередь свои первые официальные зарубежные визиты глава государства намерен нанести в соседние Эстонию и Литву. По его словам, такой порядок стал уже традиционным. "Всегда Эстония была первой, а Литва - второй", - указал он.

Левитс также отметил, что Латвия заинтересована в хороших отношениях с Россией. "Латвии с Россией, как и с любой соседней страной, надо стараться наладить хорошие отношения. Это в большой мере также зависит и от второй стороны, а не только он нас. Добрая воля с нашей стороны есть, она была всегда и будет и в дальнейшем, а каким будет результат - мы увидим", - указал он.

Новоизбранный президент считает, что отношения Латвии с Россией должны быть частью общей внешней политики ЕС. "Я бы не особенно поддерживал такие собственные выпады или шаги, поскольку здесь соотношение сил не такое схожее, чтобы мы так могли делать. Поэтому важно, чтобы мы действовали в рамках ЕС, имея влияние как страна-член на общую внешнюю политику ЕС, чтобы она лучше всего отвечала интересам нашей страны, и в этом направлении и следует работать", - подчеркнул он.

Сейм (парламент) Латвии в среду избрал нового главу государства. Им стал судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс, кандидатуру которого в ходе открытого голосования поддержал 61 депутат. Срок полномочий нынешнего главы государства Раймондса Вейониса, ставшего президентом в 2015 году, истекает в июле.