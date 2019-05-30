СМИ: суд в Эквадоре не стал освобождать под залог задержанного соратника Ассанжа

ТАСС, 30 мая. Суд в эквадорской провинции Пичинча отказал в освобождении под залог шведскому подданному Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в среду сообщил телеканал Ecuavisa.

Судья Ядира Проаньо удовлетворила ходатайство прокурора, который настаивал на дальнейшем содержании Бини под стражей. Соответствующее решение принято на том основании, что судебный орган "не смог точно определить размер ущерба", нанесенного правительству Эквадора в результате предполагаемой хакерской деятельности шведа.

Бини был задержан в аэропорту Кито 11 апреля по подозрению во взломе правительственного банка данных. Согласно заявлению главы МВД Эквадора Марии Паулы Ромо, он "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству".

Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks.

Ассанж в 2006 году основал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.