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Кризис на Украине

Зеленский: Порошенко препятствовал работе Антикоррупционного бюро с западными партнерами

Президент Украины обвинил Петра Порошенко в отсутствии политической воли

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить возможность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) напрямую сотрудничать с международными партнерами при расследования коррупционных преступлений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины [Петра Порошенко] и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - сказано в сообщении.

Президент поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и ООН о законодательных полномочиях бюро осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств, проинформировали в администрации, отметив, что такие полномочия для НАБУ утверждены законодательно.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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