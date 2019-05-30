МИД КНР призвал США сначала сократить свой ядерный арсенал, прежде чем судить других

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. США необходимо в полной мере выполнить свои обязательства по сокращению арсенала ядерного оружия в многостороннем или одностороннем порядке, прежде чем осуждать другие страны. Так официальный представитель МИД КНР Лу Кан в четверг на брифинге прокомментировал заявление главы военной разведки США о том, что Китай планирует удвоить свой ядерный арсенал.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства Китая, весь мир обеспокоен процессом ядерного разоружения в США. "Россия и США в качестве крупнейших ядерных держав в мире несут первостепенные обязательства в области сокращения арсеналов ядерного оружия. Мы полагаем, что США необходимо выполнить свои обязательства в этой области в одностороннем или многостороннем порядке, а не делать заявления относительно тех, кто не имеет к этому отношения", - отметил дипломат.

Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал Роберт Эшли, выступая в среду в Гудзоновском институте в Вашингтоне, заявил о том, что в 2018 году Китай осуществил больше испытаний баллистических ракет, чем другие государства вместе взятые. Кроме того, он отметил, что Китай "с высокой вероятностью по меньшей мере удвоит" арсенал ядерных боеголовок к 2029 году. По оценкам Пентагона, в настоящее время на вооружении Народно-освободительной армии Китая находятся около 250 таких боеголовок.

По словам генерала, "Китай, как и Россия, работает над созданием высокоточного ядерного оружия". Эшли также утверждал, что "вскоре у Китая будут развернуты все составные части [ядерной] триады".