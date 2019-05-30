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Министр обороны Японии заявил, что обсудил с Шойгу ситуацию на Корейском полуострове

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу в том числе ситуацию на Корейском полуострове. Стороны достигли понимания по многим вопросам, сообщил он в четверг перед началом российско-японских переговоров в формате "2+2".

"Мы провели встречу с министром Шойгу, в ходе которой состоялся откровенный обмен мнениями по таким вопросам, как оборонная политика, региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Северной Кореи. По многим пунктам мы достигли понимания", - подчеркнул японский министр.

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