МИД Украины заявил, что встреча "нормандской четверки" возможна не ранее осени

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Встреча "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе возможна не ранее осени этого года. Такую точку зрения озвучила в четверг заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Выступая в эфире радио "Новое время" она отметила, что Украина переживает сейчас период "политической турбулентности". "Конечно, отсутствие действенного правительства, действенного парламента вызывает много сомнений относительно того, как любые решения могут быть реализованы, - сказала она. - Поэтому логично, что переговоры в "нормандском формате" будут не раньше осени, когда будет сформировано правительство и будет работать парламент и когда уже все институты начнут нормально функционировать".

В четверг в Киев прибывают главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. В связи с этим в Париже и Берлине были распространены заявления внешнеполитических ведомств, в которых отмечалось, что Франция и Германия продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании конфликта на востоке страны и выступают за его разрешение в "нормандском формате".