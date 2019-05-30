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Кризис на Украине

МИД Украины заявил, что встреча "нормандской четверки" возможна не ранее осени

Замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что Украина переживает сейчас период "политической турбулентности"

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Встреча "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе возможна не ранее осени этого года. Такую точку зрения озвучила в четверг заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Выступая в эфире радио "Новое время" она отметила, что Украина переживает сейчас период "политической турбулентности". "Конечно, отсутствие действенного правительства, действенного парламента вызывает много сомнений относительно того, как любые решения могут быть реализованы, - сказала она. - Поэтому логично, что переговоры в "нормандском формате" будут не раньше осени, когда будет сформировано правительство и будет работать парламент и когда уже все институты начнут нормально функционировать".

В четверг в Киев прибывают главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. В связи с этим в Париже и Берлине были распространены заявления внешнеполитических ведомств, в которых отмечалось, что Франция и Германия продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании конфликта на востоке страны и выступают за его разрешение в "нормандском формате".

Теги
УкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеЛе Дриан, Жан-ИвМаас, Хайко
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