Лондонский суд перенес слушание об экстрадиции Ассанжа по запросу США на 12 июня

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Слушание по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесено на 12 июня. Такое решение принял в четверг Вестминстерский магистратский суд, передает корреспондент ТАСС из зала судебных заседаний.

"Следующее слушание состоится 12 июня, либо в этом суде, либо в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж", - сказала судья.

По словам присутствовавшего на слушании адвоката Ассанжа, состояние здоровья ее подзащитного ухудшилось, что может затруднить его участие в процессе.