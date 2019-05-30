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Дело Ассанжа и WikiLeaks
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Лондонский суд перенес слушание об экстрадиции Ассанжа по запросу США на 12 июня

Судья допустила, что следующее слушание по делу основателя WikiLeaks может состояться в тюрьме
Джулиан Ассанж Jack Taylor/Getty Images
Описание
Джулиан Ассанж
© Jack Taylor/Getty Images

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Слушание по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесено на 12 июня. Такое решение принял в четверг Вестминстерский магистратский суд, передает корреспондент ТАСС из зала судебных заседаний.

"Следующее слушание состоится 12 июня, либо в этом суде, либо в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж", - сказала судья.

По словам присутствовавшего на слушании адвоката Ассанжа, состояние здоровья ее подзащитного ухудшилось, что может затруднить его участие в процессе.

Теги
ВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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